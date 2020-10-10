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Beyrut’ta restoranda patlama: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 18:27 | Son Güncelleme

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki bir restoranda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Eşrafiye bölgesinde bulunan bir restoranda mutfak tüpü patladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki bir restoranda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Eşrafiye bölgesinde bulunan bir restoranda mutfak tüpü patladı. Lübnan Kızılhaç Sözcüsü George Kittani yaptığı açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlama sonucu çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Beyrut’ta dün akşam bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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