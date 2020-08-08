Beyrut’ta Şiddetli Protestolar

Gösterilere katılan 23 yaşındaki Khodr Ghadir, urganla Lübnan’da 30 yıldır iktidarda olan herkese bir mesaj verdiklerini söyledi, “Patlama insanların sokağa dökülmesini sağlayan bir kıvılcım oldu” dedi.

Protestocuların bazıları, “Ya istifa ya idam” yazılı pankartlar taşıdı. Bir başka pankartta ise dev bir pembe mantar bulutu resminin üzerinde patlamada hayatını kaybedenlerin adları yazılıydı. Pankartta “Sizin için buradayız” ifadesi dikkat çekti.

Beş bin kişinin yaralandığı; çok sayıda kişiden haber alınamazken binlercesini de evsiz bırakan patlamanın ardından aktivistler protesto çağrısında bulunmuştu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta en az 160 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından halkın öfkesi protestoya dönüştü. Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde güvenlik güçleri ve göstericiler çatıştı. Olaylarda bir polis memuru hayatını kaybetti; en az 100 kişi yaralandı.

Göstericilere gazlı müdahale

Gösteri sırasında bir grup genç güvenlik güçlerine taş atmaya başladı. Parlamento binası yakınlarında çevik kuvvet bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bazı göstericiler parlamentoya çıkan cadde üzerindeki bariyerlerin önüne konulan kamyonu ateşe verdi.

Dışişleri Bakanlığı binasına giren bir grup gösterici de Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un portresini yaktı.

Ölenler arasında 43 Suriyeli de var

Suriye’nin Lübnan büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, patlamada hayatını kaybedenler arasında 43 Suriyeli de var. Lübnan yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Beyrut Büyükelçisi’nin eşi Hedwig Waltmans-Molier’in de patlamada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltında

Patlamanın ardından ortaya çıkan belge ve kayıtlar, yetkililerin limandaki depoda 2.750 ton amonyum nitratın bulunduğu konusunda defalarca uyarıldıklarını ancak güvenlik riskine rağmen yetkililerin harekete geçmediğini ortaya koymuştu. İhmalle suçlanan yetkililerse birbirini sorumlu tutuyor.