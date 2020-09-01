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Beyrut’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adib protesto edildi: 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 22:51 | Son Güncelleme

Lübnan’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Adib, başkent Beyrut’ta protesto edildi.

Lübnan’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Adib, başkent Beyrut’ta protesto edildi. Protestoda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından devam eden hükümet karşıtı protestolarda eski Başbakan Hassan Diab liderliğindeki hükümet 10 Ağustos’ta istifa etmişti. Yeni başbakanı seçmek için 31 Ağustos’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun önderliği ile yapılan görüşmelerde Temsilciler Meclisinde gerçekleşen oylama sonucu Başbakanlık ve yeni hükümet kurma görevi ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Adib’e verilmişti. Başkent Beyrut’ta protestocular bu kez limandaki patlamada hayatını kaybedenlerin yasını tutmak ve Başbakanlık görevine getirilen Mustafa Adib’e tepki göstermek için yeniden sokağa çıktı. Protestocular Adib’in 30 yıldan beri Lübnan halkının çektiği acılara yol açan oligarşi tarafından atandığını, bu nedenle kendisini Başbakanlık koltuğunda istemediklerini ifade etti. Öfkeli protestocular ayrıca Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un da istifasını istedi.
Protestolarda tansiyon yükselirken güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Lübnan Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylar sonucu 21 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Protestoculardan biri, "İlk olarak buradayız çünkü yeni Başbakan geçtiğimiz yıl 17 Ekim’de karşı çıktığımız aynı otorite tarafından atandı. İkincisi, tüm bu otoriteye ve ayrıca hükümeti kurmakla görevli Başbakan Mustafa Adib’e son Başbakan Hassan Diab’ın deneyimini tekrar etmemesini ve görevi derhal reddetmesini söylüyoruz" dedi.
Başbakanlık görevine getirilen Adib’i istemeyen protestocu, "Lübnan bayrağı bugün siyaha döndü ve limandaki patlamada hayatını kaybedenlerin yasını tuttu. Bu büyük suç, dünyanın en büyük suçlarından biridir" diye konuştu.

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