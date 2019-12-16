Beyrut'taki gece eylemine yine polis müdahalesi: Onlarca kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gec saatlerinde polis ve hükümet karşıtı eylemciler arasında üsk üste ikinci gece yaşanan çatışmalarda onlarca kişi yaralandı.

Eylemciler polise şişe ve havai fişekler atarken, güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla yanıt verdi.

Bu arada İçişleri Bakanı Raya el Hassan, Cumartesi gecesi polisin onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalesi hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Ülkedeki ekonomik kötü yönetime karşı eylemler Ekim ayında başlamıştı.

Son çatışmalar, genelde sakin geçen eylemlerdeki en kötü şiddet olayları oldu. Eylemler nedeniyle, Başbakan Saad el Hariri istifa etmiş, ancak yeni bir hükümet için girişilen görüşmeler de çıkmaza girmişti.

Bugün Lübnan Parlamentosu Hariri'yi başbakan adayı olar gösterip, göstermemeyi değerlendirecek. Hariri'nin göreve geri dönmesi bekleniyor.

Cumartasi günkü eylemlerin ardından dün de binlerce kişinin sokaklara çıkmasıyla, çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Polis, eylemcilerin kendilerine taş ve havai fişekler atmaları üzerine, gözyaşartıcı gaz kullanıldığını açıkladı.