Beyrut'taki mülteci kampında elektrik kabloları tehlike saçıyor

Herkesin tehlikenin farkında olmasına rağmen küçük dikkatsizlikler sonucu ağır bedeller ödendiğini aktaran Ali, komşusu Ahmed Heysem Kessab ismindeki bir gencin de sokakta motorunu tamir ettiği sırada yanındaki panodan uzanan kabloya dokunmasıyla hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kamp sakinlerinden 53 yaşındaki İhab Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç içe girmiş elektrik kabloları ve yetkililerin duruma müdahale etmemesinden dolayı son 5 yılda 65 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kampın daracık sokaklarının üzerini kapatan iç içe girmiş elektrik kabloları ile panolar, binaların üst katlarından akan su ve özellikle kış mevsiminde yağışlarla birlikte büyük tehlike oluşturuyor.

Beyrut'un güneyinde yer alan ve ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan Suriyelilerle birlikte yaklaşık 50 bin insanı barındıran Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'ndaki elektrik kabloları âdeta ölüm saçıyor.

- Kamp sakinlerinden Aşvah, kendini şanslı hissediyor

Kampta kalan bir başka mülteci 45 yaşındaki Muhammed el-Aşvah da son olarak yaklaşık 2 hafta önce bir kişinin elektrik akımına kapıldığını belirtti.

Kamptaki düzensiz elektrik şebekesinden ötürü kimsenin güvende olmadığını söyleyen Aşvah, kendisinin de sokaktaki bir elektrik panosuna dokunduktan sonra gözlerini hastanede açtığını ve şans eseri kurtulduğunu ifade etti.

Aşvah, büyük tehlike oluşturulan elektrik şebekesinin düzenlenerek soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

- Bütçe sıkıntısı çözüme engel oluyor

Kampta ismini açıklamak istemeyen bir kaynak ise on binlerce insanın yaşadığı kampta tehlike saçan elektrik kabloları konusunda bir altyapı projesinin henüz hayata geçmediğine işaret etti.

Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı yetkilileri ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) sorunun çözümü için bütçe bulamadığını dile getiren kaynak, "İlk defa 1954 yılında elektrikle buluşan Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı, 1960'lı yıllara kadar 250 amperlik elektrik alıyordu ve o zamanki nüfusu da 4 bindi." dedi.