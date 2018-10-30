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Beyrut'taki mülteci kampında elektrik kabloları tehlike saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda daracık sokakların üzerini kapatan iç içe girmiş elektrik kabloları ölüme davetiye çıkarıyor - Kampın sakinlerinden İhab Muhammed Ali, son 5 yılda 65 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini söyledi - Kampta kalan mülteciler, büyük tehlike oluşturulan elektrik şebekesinin düzenlenerek soruna çözüm bulunmasını istiyor

BEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı sakinleri, günlerini elektrik akımına kapılma korkusuyla geçiriyor.

Beyrut'un güneyinde yer alan ve ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan Suriyelilerle birlikte yaklaşık 50 bin insanı barındıran Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'ndaki elektrik kabloları âdeta ölüm saçıyor.

Kampın daracık sokaklarının üzerini kapatan iç içe girmiş elektrik kabloları ile panolar, binaların üst katlarından akan su ve özellikle kış mevsiminde yağışlarla birlikte büyük tehlike oluşturuyor.

- Son 5 yılda 65 kişi öldü

Kamp sakinlerinden 53 yaşındaki İhab Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç içe girmiş elektrik kabloları ve yetkililerin duruma müdahale etmemesinden dolayı son 5 yılda 65 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Herkesin tehlikenin farkında olmasına rağmen küçük dikkatsizlikler sonucu ağır bedeller ödendiğini aktaran Ali, komşusu Ahmed Heysem Kessab ismindeki bir gencin de sokakta motorunu tamir ettiği sırada yanındaki panodan uzanan kabloya dokunmasıyla hayatını kaybettiğini dile getirdi.

- Kamp sakinlerinden Aşvah, kendini şanslı hissediyor

Kampta kalan bir başka mülteci 45 yaşındaki Muhammed el-Aşvah da son olarak yaklaşık 2 hafta önce bir kişinin elektrik akımına kapıldığını belirtti.

Kamptaki düzensiz elektrik şebekesinden ötürü kimsenin güvende olmadığını söyleyen Aşvah, kendisinin de sokaktaki bir elektrik panosuna dokunduktan sonra gözlerini hastanede açtığını ve şans eseri kurtulduğunu ifade etti.

Aşvah, büyük tehlike oluşturulan elektrik şebekesinin düzenlenerek soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

- Bütçe sıkıntısı çözüme engel oluyor

Kampta ismini açıklamak istemeyen bir kaynak ise on binlerce insanın yaşadığı kampta tehlike saçan elektrik kabloları konusunda bir altyapı projesinin henüz hayata geçmediğine işaret etti.

Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı yetkilileri ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) sorunun çözümü için bütçe bulamadığını dile getiren kaynak, "İlk defa 1954 yılında elektrikle buluşan Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı, 1960'lı yıllara kadar 250 amperlik elektrik alıyordu ve o zamanki nüfusu da 4 bindi." dedi.

Suriyeli mültecilerle birlikte günümüzde yaklaşık 50 bin insana ev sahipliği yapan kampa elektrik sağlayan 4 bin 500 amperlik 5 elektrik santrali bulunurken, ayrıca komşu mahalleden de elektrik alınıyor.

Filistinlilerin 1948 yılında topraklarından zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe (Büyük Felaket) sırasında Beyrut'ta kurulan Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı, o gün bugündür yoksulluk çekiyor ve sunulan yardımlar ise hep sınırlı kalıyor.

- Lübnan'daki Filistinlilerin sayısı

Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanlığı'nın 2016 verileri, ülkedeki Filistinli mültecilerin sayısını 592 bin 711 kişi olarak gösteriyor.

UNRWA'nın Mart 2016 verilerine göreyse Lübnan'da 495 bin 292 Filistinli mülteci bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı Lübnan

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