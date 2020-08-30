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  4. Beyrut’taki patlamada can kaybı 190’a yükseldi

Beyrut’taki patlamada can kaybı 190’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a yükseldiği açıklandı.Lübnan hükümeti yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a çıktığını ifade etti.

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a yükseldiği açıklandı.
Lübnan hükümeti yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a çıktığını ifade etti. Patlamada 6 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililer üç kişinin hala kayıp olduğunu, 300 kişinin evsiz kaldığını ve patlamada 50 binden fazla evin hasar gördüğünü aktardı.
4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.

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