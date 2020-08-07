Beyrut’taki patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta salı günü yaşanan patlamanın ardından başlatılan soruşturmanın ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre soruştma üç ayaklı olarak yürütülüyor. Soruşturmanın ilk aşamasında patlayıcı materyalin limana nasıl geldiği ve burada saklandığına bakılacak. Ardından soruşturmanın bir ihmal mi yoksa kaza mı olduğu araştırılacak. Üçüncü aşamada ise bir dış müdahalenin patlamanın sebebi olup olmadığına yoğunlaşılacak.

Patlamanın bir sabotaj sonucu meydana geldiğine dair kesin bir kanıt bulunmazken Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn patlamanın sebebinin henüz kesin olarak belirlenemese de "havadan roket, bomba ya da başka türden bir müdahalenin olması ihtimalinin de olabileceğini" söyledi. Benzer iddialar daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti. Lübnan'ın İsrail ile savaş halinde olması sebebiyle patlamada İsrail’in parmağı olduğu iddiaları ortaya atılmış,ancak İsrail Savunma Bakanlığı resmi açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetmişti.