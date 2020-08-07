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Beyrut’taki patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor

07.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Beyrut'ta salı günü meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturmada patlamaya bir dış müdahalenin sebep olup olmadığına bakılacak.

Beyrut’taki patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta salı günü yaşanan patlamanın ardından başlatılan soruşturmanın ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre soruştma üç ayaklı olarak yürütülüyor. Soruşturmanın ilk aşamasında patlayıcı materyalin limana nasıl geldiği ve burada saklandığına bakılacak. Ardından soruşturmanın bir ihmal mi yoksa kaza mı olduğu araştırılacak. Üçüncü aşamada ise bir dış müdahalenin patlamanın sebebi olup olmadığına yoğunlaşılacak.

Patlamanın bir sabotaj sonucu meydana geldiğine dair kesin bir kanıt bulunmazken Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn patlamanın sebebinin henüz kesin olarak belirlenemese de "havadan roket, bomba ya da başka türden bir müdahalenin olması ihtimalinin de olabileceğini" söyledi. Benzer iddialar daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti. Lübnan'ın İsrail ile savaş halinde olması sebebiyle patlamada İsrail’in parmağı olduğu iddiaları ortaya atılmış,ancak İsrail Savunma Bakanlığı resmi açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Soruşturmanın ayrıntılarına vakıf olan resmi bir kaynak, Reuters haber ajansına limanda tutulan patlayıcılarla ilgili yetkililere defalarca uyarı yapıldığı, ancak yıllarca hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Tedbirsizlik ve ihmalin patlamanın asıl sebebi olduğunu ifade etti. Aynı kaynak, patlamaya sebep olan yangının doğrudan patlayıcı maddenin tutulduğu depoda başlamadığı, önce 9 numaralı depoda başladığını adından amonyum nitratın tutulduğu 12 nolu depoya sıçradığını söyledi.

Son verilere göre patlama sonucunda en az 154 kişi öldü 5 bin kadarı da yaralandı. Yirmi liman görevlisi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Lübnan Merkez Bankası da liman ve gümrük yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu açıkladı.

Reuters / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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