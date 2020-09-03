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Beyrut’taki patlamadan 30 gün sonra enkaz altında canlı olabileceği sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 22:04 | Son Güncelleme

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal verdi.Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal verdi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü. Patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Yurtdışından gelen birçok arama-kurtarma ekibi ise enkaz kaldırma ve kayıp kişileri aramaya devam ediyor. Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, patlamadan 30 gün sonra Şili’den arama-kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceğini aktardı. Abbud, Şili ekibinin yanında eğitimli köpeklerin ve gelişmiş cihazların olduğunu ifade ederken, köpeklerin enkaz altından koku alarak, sinyal verdiğini açıkladı. Sinyal üzerine Şili ekibinin tarama cihazları ile enkazı taradığını dile getiren Abbud, enkaz altında 1 kişinin canlı olabileceği sonucuna varıldığını duyurdu. Vali Abbud, enkaz bölgesinde ekiplerin çok hassas şekilde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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