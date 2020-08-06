Beyrut'taki Patlamanın Bilançosu Ağırlaşıyor

Beyrut’ta gerçekleşen büyük patlama sonrası arama kurtarma ekipleri yıkıntıların ardından cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 137 kişiye ulaştı. Yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğini ifade ediyorlar.
Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
Yaşanan büyük patlamanın ardından 250 bine yakın kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor. Patlamanın basınç etkisiyle birlikte şehirde binlerce ev ve işyerinin camları kırılmış ve evlerden eşyalar sokaklara saçılmıştı.
Yıllardır iç savaş nedeniyle çatışmalar ve bombalama eylemlerine sahne olan Beyrut, bugüne dek bu boyutta bir patlamayla karşılaşmamıştı. Patlamanın etkisi 160 km açıktaki Kıbrıs’ta dahi hissedildi.
Devlet Başkanı Michel Aoun kabinenin acil durum toplantısında yaptığı konuşmada “Beyrut’u vuran ve şehri bir afet bölgesine dönüştüren bu şeyi açıklayacak bir kelime yok” ifadelerini kullandı.
Aoun, patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce limandaki bir depoya konulduğunu söyledi. Devlet Başkanı konuya ilişkin yapılacak soruşturma neticesinde sorumluların mutlaka yargı önüne çıkarılacağını söyledi.
Öte yandan Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD’nin patlamanın bir saldırıdan kaynaklanmış olma olasılığını da değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili olarak bilgi veren adı açıklanmayan bir yetkili de bu patlayıcı maddenin limandan kaldırılması konusunda bugüne dek ilgili komisyonun da mahkemenin de bir karar vermediğine dikkat çekti. Gelinen noktada patlayıcının liman alanı içerisine yerleştirilmesi ve burada depolanmasından sorumlu kişilerin ev hapsine alındığı belirtiliyor.
Yetkililer amonyum nitratın patlamasına neyin neden olduğuna dair henüz bir açıklama yapmamış olsalar da yerel medyada olaya bir yapılan bir kaynak işleminin neden olduğu iddia ediliyor.
Yıkımın faturası 15 milyar dolar
Öte yandan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları liman bölgesinde toplanırken yakınlarından haber alamayanlar da hastanelerden bilgi almaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun liman alanındaki çalışanlar olduğu ifade ediliyor.
Beyrut’ta binlerce kişinin yaralanması nedeniyle hastanelerde boş yatak ve morglarda da yer kalmadığı belirtiliyor.
Beyrut Valisi Mervan Abboud, patlama sonucu ortaya çıkan hasarın mali bilançosunun 15 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Dünya Bankası, Beyrut’un yeniden inşası konusunda kaynaklarını harekete geçireceğini açıkladı. Ancak bir süredir ciddi ekonomik bir krizle karşı karşıya olan ülkenin maliyetlerin altından nasıl kalkacağı belirsizliğini koruyor.
Uluslararası destekler
Öte yandan uluslararası kamuoyundan da destekler gelmeye devam ediyor. Türkiye Lübnan’a 20 kişilik bir sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderirken bir sahra hastanesi kurmayı da teklif etti. Irak, petrol desteği sağlayacağını açıklarken İran da gıda ve sahra hastanesi desteği vereceğini duyurdu.
ABD, İngiltere ve diğer batılı devletler de Lübnan’a yardım önerisinde bulundu. Almanya, Hollanda ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden de arama kurtarma timleri Lübnan’a gitti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bugün Beyrut’a bir ziyarette bulunacak. Fransa ayrıca arama kurtarma timleri ve ekipmanlarla dolu iki uçağı da bugün Beyrut’a gönderiyor.
Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu Beyrut ve Lübnan için bir yıkım” ifadelerini kullandı.
Zarar gören liman alanı aynı zamanda 6 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkeye gıda temininin sağlandığı başlıca alan durumunda. Limanda meydana gelen hasarın gıda güvenlğini de tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.
Beyrut Valisi Abboud, patlamayla birlikte ülkenin en büyük buğday silolarının da yok olduğunu söyledi.
Lübnan yaşadığı ekonomik krizin yanısıra çok sayıda Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yapıyor.