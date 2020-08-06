Beyrut'taki Patlamanın Bilançosu Ağırlaşıyor

Devlet Başkanı Michel Aoun kabinenin acil durum toplantısında yaptığı konuşmada “Beyrut’u vuran ve şehri bir afet bölgesine dönüştüren bu şeyi açıklayacak bir kelime yok” ifadelerini kullandı.

Yıllardır iç savaş nedeniyle çatışmalar ve bombalama eylemlerine sahne olan Beyrut, bugüne dek bu boyutta bir patlamayla karşılaşmamıştı. Patlamanın etkisi 160 km açıktaki Kıbrıs’ta dahi hissedildi.

Yaşanan büyük patlamanın ardından 250 bine yakın kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor. Patlamanın basınç etkisiyle birlikte şehirde binlerce ev ve işyerinin camları kırılmış ve evlerden eşyalar sokaklara saçılmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Beyrut’ta gerçekleşen büyük patlama sonrası arama kurtarma ekipleri yıkıntıların ardından cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 137 kişiye ulaştı. Yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğini ifade ediyorlar.

Aoun, patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce limandaki bir depoya konulduğunu söyledi. Devlet Başkanı konuya ilişkin yapılacak soruşturma neticesinde sorumluların mutlaka yargı önüne çıkarılacağını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD’nin patlamanın bir saldırıdan kaynaklanmış olma olasılığını da değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren adı açıklanmayan bir yetkili de bu patlayıcı maddenin limandan kaldırılması konusunda bugüne dek ilgili komisyonun da mahkemenin de bir karar vermediğine dikkat çekti. Gelinen noktada patlayıcının liman alanı içerisine yerleştirilmesi ve burada depolanmasından sorumlu kişilerin ev hapsine alındığı belirtiliyor.

Yetkililer amonyum nitratın patlamasına neyin neden olduğuna dair henüz bir açıklama yapmamış olsalar da yerel medyada olaya bir yapılan bir kaynak işleminin neden olduğu iddia ediliyor.

Yıkımın faturası 15 milyar dolar

Öte yandan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları liman bölgesinde toplanırken yakınlarından haber alamayanlar da hastanelerden bilgi almaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun liman alanındaki çalışanlar olduğu ifade ediliyor.