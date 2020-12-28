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Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını

28.12.2020 18:41 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Akseki karayolunun 10.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Akseki karayolunun 10. kilometresi Beyşehir Gölü kenarındaki Karadiken Mahallesi yakınlarında bulunan sazlıkların yandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan sazlıklara müdahale etti. Sazlıklardaki yangın bitişiğindeki ağaçlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılması sonrasında ikinci kez aynı bölgeden alevlerin yükseldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler tekrar adrese yönlendirildi. Alana girmekte zorlanan ve kısmen girebilen itfaiye ekipleri yol kenarından alevlere müdahale edebildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu tekrar söndürüldü.
Yangın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sazlıkların ateşe verilmesi neticesinde çıktığı tahmin ediliyor. Bölgede her yıl bu mevsimde sazlıklar zaman zaman ateşe verilerek yakılıyor. Ateşe verilen alanda çıkan yangın ise zaman zaman büyük boyutlara ulaşabiliyor.

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