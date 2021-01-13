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Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlıklar alev alev

13.01.2021 00:41 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üstünler Mahallesi’ndeki göl kıyısında bulunan sazlık alanda akşam saatlerinde yangın başlamasının ardından ekipler seferber oldu.

Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üstünler Mahallesi’ndeki göl kıyısında bulunan sazlık alanda akşam saatlerinde yangın başlamasının ardından ekipler seferber oldu. Bölgedeki kamışların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangına, bölgenin ormanlık sahanın kenarında olması nedeniyle çok sayıda itfaiye aracı, Beyşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri müdahale etti. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçları da bölgeye giderken, itfaiye ekipleri sazlık alanın balçık ve bataklık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Ekipler, yol kenarlarından ve müsait noktalardan yangına müdahale ederken, iş makineleri de alevlerin ormanlık sahaya çıkmaması için şev açma çalışmaları yürüttü.
Alev alev yanan sazlık alana giderek yetkililerden bilgiler alan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, sazlık alanı ateşe verenlere tepki gösterdi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle göl aksına doğru ilerlemesinin muhtemel bir orman yangınının önüne geçtiğini vurgulayan Bayındır, yangının kontrol altında olduğunu ancak, rüzgarın yönünü değiştirmesi ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki bekleyiş ve zaman zaman müdahalelerini sürdürmekte olduğunu belirtti.

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