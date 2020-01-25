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Beyşehir Gölü’nde “ekmek” buz tutan ağların arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, kıyı kesimlerine serdikleri ağları su yüzeyinin buz tutması üzerine teknelerine toplayıp avlanmakta güçlük çekiyor.Beyşehir ilçesinde havaların gece eksi 8 derecelere kadar düşmesi, Beyşehir Gölü’nde avlanma faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, kıyı kesimlerine serdikleri ağları su yüzeyinin buz tutması üzerine teknelerine toplayıp avlanmakta güçlük çekiyor.
Beyşehir ilçesinde havaların gece eksi 8 derecelere kadar düşmesi, Beyşehir Gölü’nde avlanma faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Birçok balıkçı dondurucu soğuklar nedeniyle mesaisine ara verirken, kıyı kesimlere ve açıklara ağ sermeye devam eden az sayıdaki balıkçı güç şartlara rağmen avlanmayı sürdürüyor.
Gölde balıkçılar popülasyonu giderek azalan ve ağlara vurmayan pullu sazan ve levrek yerine kıyı kesimlere akın eden bugünlerde ekonomik değer kazanan Çin sazanı balığı avına yöneldi. Karabatak sürülerinin de açıklarda avlanmak için peşine düştüğü Çin sazanları, kuşlara yem olmamak için kıyı kesimlere ve sazlık alanların arasına kadar gelirken bu defa da ağ seren balıkçılar için av ve rızık kapısı oldu.
Bazı balıkçıların kent merkezindeki köprübaşı, jandarma burnu ve İçerişehir Mahallesi kıyılarında serdiği ağlar su yüzeyinin buz tutması nedeniyle dondu. Limanlarında buzları teknelerin motor gücüyle ya da sopalarla kırarak ilerleyebilen ve ağlarına yaklaşabilen balıkçılar, buz tutan ağlarını toplarken ağlara takılan Çin sazanlarını da kasalara dolduruyor.
Ağlardaki buzları sırık ve sopalarla kırarak balıkları göz aralıklarından temizleyip çıkartan balıkçıların bir bölümü bu zorlu mesaiyi eşleriyle birlikte yürütüyor. Gölün tamamen donması ihtimali üzerine açıklara giderek ağlarını toplamaya çalışan balıkçılar da faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
Balıkçı Mehmet Uyar, göl kıyılarının buz tutması nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin zorlaştığını söyledi. Balıkçıların dondurucu soğuklar nedeniyle göle açılabilmek için genelde öğle saatlerini tercih ettiğini vurgulayan Uyar, “Karabatak sürüleri Çin sazanlarını açıktan sıkıştırıyor, balığı kıyıya getiriyor. Kıyıya gelen balık sürüleri de balıkçı arkadaşlarımıza ve bize ekmek kapısı oldu” dedi.
Uyar, buzların içerisinde avcılığın oldukça zor olduğunu anlatırken, “Görüyorsunuz kıyılarda ağlar donmuş, insanlar ekmek davası için bu soğuklarda rızkının peşinde. Buzun içinde balıkçı ağlarını temizleyip, balık tutup evlerine ekmek götürecekler. Kıyılarda ortalama 800 ile bin metre arasında serilen ağı toplamak bu buzların arasında bayağı zahmetli ve uzun süren bir iş. Bazı arkadaşlarımız da gölün tamamen donma ihtimaline karşı açıklara giderek serdikleri ağları toplamanın peşinde. Göl tamamen donarsa balıkçılık işi de tamamen biter. Şu anda balıkçıların büyük bölümü hava ve göl şartları nedeniyle istirahatte, az sayıda balıkçı avlanmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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