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Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara drone'lu operesyon

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde 'drone' desteğiyle kaçak balık avlayanlara yönelik yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 4 kişiye 15 bin 932 lira para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara drone'lu operesyon

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da Beyşehir Gölü'nde 'drone' desteğiyle kaçak balık avlayanlara yönelik yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 4 kişiye 15 bin 932 lira para cezası uygulandı. Avladıkları balıklar da tekrar göle bırakıldı.
Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara yönelik havadan 'drone' desteğiyle iki ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonda teknesiyle elektro şok yöntemiyle 60 kilo sazan avlayan avcılık belgesi bulunan D.A. suçüstü yakalandı. Avladıkları balıklara el konulurken D.A.'ya 'Su Ürünleri Kanununa' muhalefet ettiği gerekçesiyle 5 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.
Diğer operasyonda ise iki tekneyle ağ yöntemiyle balık avlayan H.S., M.S. ve H.A., yakalandı. Yapılan incelemede avladıkları 726 kilo levreğin, av limiti olan 25 santimetrenin altında olduğu belirlendi. Bunun üzerine balıklar göle bırakıldı. Avcılık belgesi bulunan H.S. ve M.S.'ye yine 'Su Ürünleri Kanununa' muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 644'er lira ile avcılık belgesi bulunmayan H.A.'ya da 5 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.

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Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara drone'lu operesyonBeyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara drone'lu operesyonBeyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara drone'lu operesyonBeyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara drone'lu operesyon

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