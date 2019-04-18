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Beyşehir Gölü’nde martıların balık mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü sularına dalarak balık avlayan martıların yiyecek mücadelesi görenlerin dikkatini çekiyor.Beyşehir Gölü, yılın her dönemi çok sayıda kuş ve su kuşu türünü bünyesinde barındırıyor.

Beyşehir Gölü’nde martıların balık mücadelesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü sularına dalarak balık avlayan martıların yiyecek mücadelesi görenlerin dikkatini çekiyor.
Beyşehir Gölü, yılın her dönemi çok sayıda kuş ve su kuşu türünü bünyesinde barındırıyor. Martılar da bu türler arasında yer alıyor. Çoğunlukla göldeki adalarda toplu olarak görülen ve buraları kuluçka mevsiminde mesken edinen martılar, İlkbahar Döneminin gelmesiyle beraber beslenme ihtiyacı için sahil kesimine akın ediyor. Sahile gelen vatandaşların kendilerine attığı ekmek ve simitlerle de beslediği martılar, kıyı kesimde balık avı için kanat çırparken göl sularına da ani dalışlar gerçekleştiriyor. Su yüzeyindeki yavru balıkları avlamak amacıyla yoğun bir mesai yapan martılar, bu mücadelesinden çoğu zaman netice alamazken, bazen de yavru sazan balıklarını gagalarıyla göl sularının içerisinden çıkarmayı başarıyor. Yiyecek arayışındaki martılar, balık avı öncesi kent merkezinde Jandarma Burnu Mevkisindeki limanda sahilde açığa kanca atan balıkçı kayıklarının üzerinde toplu hareket ederek göl sularının yüzeyindeki yavru balıkları gözetliyor.
Martıların kıyı kesimde renkli görüntüler oluşturan balık avlanma mesaisi görenlerin ilgisini çekiyor. Sahile gelen fotoğrafı tutkunları ise martıların av anını objektiflerine yansıtabilmek için gün boyu mesai yürütüyor.

Beyşehir Gölü’nde martıların balık mücadelesi

Beyşehir Gölü’nde martıların balık mücadelesi

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