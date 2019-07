Beyşehir Gölü’nde “Sudak Balığı” yakalama yarışması

Yarışmaya 11 ilden gelen avcılar katıldı

AVRASYA Federasyonu Başkanı İlhan Bal, bu yıl 8’incisini düzenledikleri etkinliği ilk kez Beyşehir Gölü’nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarışmaya Türkiye’nin 11 ilinden gelen aralarında engelli ve çocukların da olduğu olta tutkunu 78 katılımcının iştirak ettiğini anlatan Bal, “Sadece Konya değil, Kars’tan, Adıyaman’dan, Adana’dan, İzmir’den, Eskişehir’den, Bursa’dan, Karaman ve Aksaray gibi çok farklı illerden çok sayıda olta tutkunu katılımcılarımız oldu aramızda. Burada çok farklı ve neşeli bir ortamda etkinliği düzenledik. Amacımız hem bu bölgenin tanıtımını yapmak hem de bu bölgenin yaşadığı bazı sıkıntıları dile getirebilmekti. Yoğun da bir ilgi oldu, çocuklarımız, engelli yarışmacılarımız da katılım gösterdi. Farklı yaşlardan erkek ve bayan katılımcılarımız oldu. Amacımız, burada yarışma çerçevesinde oltayla yakalanan balığı sadece tutmak değil, onları dokunuşu yapıp, ölçümünü ve tartımını gerçekleştirdikten sonra canlı olarak tekrar ait olduğu tatlı sulara bırakmaktı. Katılımcılarımız kilometrelerce öteden balığı yakalamanın yanı sıra, o yakaladıkları balığın dokunuşunu hissetmenin hazzına, heyecanına varmak istiyordu. Zaten hepsi de doğaya ve çevreye saygılı insanlar, ihtiyacı kadar balığı alıkoyan insanlar, balığı yakalıyorlar, ölçümlüyorlar, tartıyorlar, bundan mutluluk duyuyorlar. Tekrar yaşam alanlarına bırakıyorlar. Yani dertleri et değil, bunu bir spor olarak görüyorlar” diye konuştu.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt da, Beyşehir Gölü kıyılarında böyle bir ulusal amatör olta yarışmasının ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, “Kooperatif olarak talepte bulunmamız üzerine bu organizasyonu gerçekleştiren federasyonumuz ile derneğimize ve bu konuda bizlere her türlü destek ve katkıları veren sunan bakanlığımıza ve Beyşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Beklenenin de üzerinde bir katılım oldu yarışmaya. Amacımız, Türkiye’nin saklı cenneti olarak Beyşehir’i daha nasıl iyi tanıtabiliriz idi. Bundan sonra da bu organizasyonun devamını diliyoruz. Düzenli bir şekilde her yıl yapmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.