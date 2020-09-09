HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyşehir Gölü’nde yasa dışı sülük avcılığına 8 bin lira ceza

Beyşehir Gölü’nde yasa dışı sülük avcılığına 8 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsat tezkeresiz sülük avladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsat tezkeresiz sülük avladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplamda 8 bin liralık idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde yürütülen ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde tatlı su levreği (sudak) balığı avında yasa dışı olarak kullanılan, küçük göz aralığına sahip gölün farklı noktalarında yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda sahipsiz misina ağları ele geçirildi. Ekipler, balıkçı ağlarını toplayarak karaya çıkardı. Denetimler sırasında, ekipler Hüyük’e bağlı Tolca Mahallesi ile Şarkkikaraağaç’ın Kıyakdede köyleri arasındaki göl kıyısında yer alan sazlık alanda ruhsat tezkeresi olmadan sülük avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi kavanozlar içerisindeki sülüklerle birlikte suçüstü yakaladı. 2 kişiye toplamda 8 bin liralık idari para cezası kesildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Artık zorunlu oldu! HES kodu olmayan giremeyecekArtık zorunlu oldu! HES kodu olmayan giremeyecek
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güngören'de korkutan anlar! Tramvay otomobile böyle çarptı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift yaşadıkları kabusu anlattı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift yaşadıkları kabusu anlattı
Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan magandayla ilgili flaş gelişme
Trafikte kadına dehşeti yaşatan magandayla ilgili flaş gelişme
Rize'de kamu binalarına HES kodu ile girilebilecek
Artık zorunlu oldu! HES kodu olmayan giremeyecek
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü TKP/ML TİKKO'ya büyük darbe
Bakan Soylu duyurdu! Teröre 'üst düzey' darbe
23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı
23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.