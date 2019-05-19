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Beyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nden Konya Ovası’na tarımsal sulamada kullanılmak üzere Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalı aracılığıyla su akışı başladı.Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası’na yaz döneminin yaklaşmasıyla beraber Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nden BSA kanalı vasıtasıyla sulama suyu verilmeye başlandı.

Beyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nden Konya Ovası’na tarımsal sulamada kullanılmak üzere Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalı aracılığıyla su akışı başladı.
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası’na yaz döneminin yaklaşmasıyla beraber Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nden BSA kanalı vasıtasıyla sulama suyu verilmeye başlandı. Tarihi Taşköprü’deki regülatör kapaklarının açılmasıyla beraber halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen BSA kanalı göl sularıyla buluşturuldu. Kanala verilen sular Çumra’daki Apa barajına kadar ulaşarak ovadaki ekili tarım sahalarının sulama ihtiyacını karşılıyor. Kanaldan akan sular, akışın devam ettiği zamanlarda güzergah üzerindeki arazilere de sulama imkanı sunuyor.
Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, asırlardır Konya Ovası’na sularıyla bereket sunan, hayat veren Beyşehir Gölü’nden yaz döneminin yaklaşmasıyla beraber regülatör kapaklarının açılmasıyla su alımının başladığını ifade etti. Tan, "Temennimiz, Beyşehir Gölü’nün bu sularının ihtiyaç duyulan alanlarda su tasarrufuna da azami özen gösterilerek kullanılmasıdır. Çünkü Beyşehir Gölü su seviyesi bu yıl Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde bile beklediğimiz istenilen seviyelerde değildir" dedi.

Beyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladı

Beyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladı

Beyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladı

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