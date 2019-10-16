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Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 156 adet kaçak silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 156 adet kaçak silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan İ.S.'nin kaçak yollarla silah ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İ.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve tüfek olmak üzere 156 adet silah ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildiBeyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildiBeyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

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