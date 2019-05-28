HABER

Beyşehir'de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, eve düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollarla üretildiği tespit edilen 18 tüfek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Beyşehir'de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, eve düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollarla üretildiği tespit edilen 18 tüfek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesinde H.Ç. (49) ve Y.Ö.'nün (23) yasal olmayan yollarla tüfek imalatı yaptıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda; depo bölümüne saklanan 15 ruhsatsız av tüfeği, 3 havalı tüfek ve tüfek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonuKarabük’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.