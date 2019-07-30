HABER

Beyşehir'de silah fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasının çatısında yangın çıktı.

Beyşehir'de silah fabrikasında yangın

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması sürerken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı önlem alındı.
Beyşehir ilçesinde silah fabrikası ve atölyelerinin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde, bir silah fabrikasının çatısında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İçerdeki siyanür gazının patlama riskini karşı fabrika tahliye edildi. Havadan müdahale için de helikopter çağrıldı. Fabrika çevresine toplanan kalabalık, bölgeden uzaklaştırıldı.
Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Beyşehir'de silah fabrikasında yangınBeyşehir'de silah fabrikasında yangınBeyşehir'de silah fabrikasında yangın

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
4 milyon 795 bin Euro'luk soygun yapan güvenlikçi kuru ekmek yemiş4 milyon 795 bin Euro'luk soygun yapan güvenlikçi kuru ekmek yemiş
Burdur’da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskınıBurdur’da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.