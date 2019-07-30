Beyşehir'de silah fabrikasında yangın

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması sürerken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı önlem alındı.

Beyşehir ilçesinde silah fabrikası ve atölyelerinin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde, bir silah fabrikasının çatısında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İçerdeki siyanür gazının patlama riskini karşı fabrika tahliye edildi. Havadan müdahale için de helikopter çağrıldı. Fabrika çevresine toplanan kalabalık, bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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