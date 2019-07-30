HABER

Beyşehir'de silah fabrikasında yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKMIŞ Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının çatı katında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi.

Beyşehir'de silah fabrikasında yangın (3)

ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKMIŞ
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının çatı katında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi. Alevler, tamamen söndürülürken, işçilerin mühimmatı tahliye çalışmaları ise sürüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, yangının yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldüğünü belirtti. Yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığını anlatan İşbitirici, ''Yaklaşık 3 saat sürede yangın söndürüldü. Şu an yangınla ilgili son kattaki çalışmalar, temizlik çalışmaları devam ediyor. Konya'dan yangın araştırma ekibini çağırdık. Ekibin araştırmaları sonucu yangının çıkış nedeniyle ilgili daha net bilgilere sahip olacağız. Bizim ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi, elektrik aksamından görülüyor" dedi.
Müdahale sırasında 4 kişinin hafif yaralandığını belirten İşbitirici, ''Onlara da burada ambulansta müdahale gerçekleştirildi. El birliğiyle yangını söndürdük. Mahalle ve ilçe halkından da büyük destek aldık'' diye konuştu.
Yangının çatı katında sınırlı kaldığını dile getiren İşbitirici, ''Yangın çatı katıyla sınırlı kaldı ve oraya hapsettik. Yangının büyük gözükmesinin sebebi, orada tüfeklerin kabzelerinin çok olmasından kaynaklandı. Yangının hızla yayılmasına ve büyümesine sebep oldu'' dedi.
Cevdet İşbitirici, fabrikanın yakınında itfaiye birimi bulunduğu için 112 Acil Servis'e ihbar gelmeden birkaç dakika önceden müdahale etmeye başladıklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Yılanı vurmak isterken eşini öldürdüYılanı vurmak isterken eşini öldürdü
Kasksız kulladığı motosikletle kaza yapan muhtar öldüKasksız kulladığı motosikletle kaza yapan muhtar öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.