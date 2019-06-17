HABER

Beyşehir'de 'Tarım Kütüphanesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu.

Beyşehir'de 'Tarım Kütüphanesi'

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphanede, bugüne ve 2000 yıl öncesine ait tohumlar bulunuyor.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Alaeddin Keykubat Anaokulu'nun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphanede, bugüne ve 2000 yıl öncesine ait tohumlar yer aldı. Bahçenin duvarına kutular içinde asılan tohumların, ne tohumu ve ne zamana ait olduğu da yanlarına bilgi notu olarak yazıldı. Anaokulu Müdürü Esra Eryılmaz, 8 aylık proje sonunda kütüphaneyi oluşturabildiklerini söyledi. Tohumda yabancı ülkelerin esiri olmamak için projeyi geliştirdiklerini kaydeden Eryılmaz, ''Beyşehir genelinden başlayıp, Türkiye genelinde kendi öz tohumumuzu, 2000 yıllık tohumumuzdan tutun da 200 yıllık tohumlara kadar hakiki, orijinal, dedelerimizden, ninelerimizden kalan tohumları birleştirip okulumuzun kütüphanesini oluşturduk. Çok ücra yerlerden bulduk. Bazılarını mağaralardan çıkardık'' diye konuştu.
'Tarım Kütüphanesi'ni daha da geliştirmek istediklerini belirten Eryılmaz, ''Yabancı tohumların esiri altında kalmadan, kendi öz benliğimizle ekmeğimizi, unumuzu, domatesimizi, biberimizi oluşturabilmek istiyoruz. Ayrıca her sene, okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin, bizlere getirdikleri tohumlardan, her çocuğun burada bir tane tohum bankası olacak. Her çocuk buraya geldiği zaman tohum bankasını oluşturacak ve burada yüzlerce, binlerce tohum oluşturacağız" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Beyşehir'de 'Tarım Kütüphanesi'Beyşehir'de 'Tarım Kütüphanesi'

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Sinop’ta otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturduSinop’ta otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu
Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı düzenlendiSinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.