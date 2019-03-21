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Beytüllahim'de genel grev

21.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

Bir Filistinlinin İsrail askerinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Beytüllahim'de genel greve gidildi.

Beytüllahim'de genel grev

Filistin’de, Batı Şeria bölgesinde yer alan Beytüllahim kentinde dün bir Filistinlinin İsrail askeri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından genel grev yapılıyor. Batı Şeria bölgesinde dükkanlar, bankalar ve okullar olayı protesto etmek için gün boyunca kapalı kalacak. Dün akşam saatlerinde bir Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili açıklama yapan İsrail ordu sözcülüğü, askerin kendisine taş atanlara karşı bir reaksiyon gösterdiğini, olayın ordu tarafından araştırıldığını ifade etti. Filistin haber ajansı Wafa ise, öldürülen kişinin bir yaralıya yardım etmek isterken vurulduğunu bildirdi. Beytüllahim Valisi Kamil Hamid ise genç Filistinlinin öldürülmesini "infaz" olarak değerlendirerek, uluslararası toplumu İsrail işgaline karşı çıkmaya davet etti.

Şiddet olayları sürüyor

Pazar gününden bu yana bölgede yaşanan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. İlk olarak Pazar günü, İsraillilerin Filistin topraklarında kurduğu yerleşim birimlerinden Ariel’de bir Filistinlinin düzenlediği saldırıda 19 yaşındaki bir İsrail askeri hayatını kaybetmiş bir başka asker ise ağır yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan İsrailli bir din insanı da Pazartesi günü yaşamını yitirdi. Söz konusu saldırıyı düzenlediği öne sürülen 19 yasındaki Filistinli genç Salı günü İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, aynı günün akşamında İsrailli askerler iki Filistinliyi daha vurmuştu.

İsrail ordusu bu olayla ilgili açıklamasında, öldürülen Filistinlilerin bir aracın içinden "Yusuf Mezarı" olarak bilinen ve kutsal sayılan yerde dua eden Yahudileri koruyan İsrail askerlerine patlayıcı madde atıldığını öne sürdü. Batı Şeria’daki genel greve bölgenin kuzeyindeki Nablus ve Salfit kentleri de katılıyor.

dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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