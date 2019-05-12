Beytüllahim'de, Mehd Kilisesi sürgünü protestosu

İsrail'in 2002'de onlarca Filistinliyi 39 gün Mehd Kilisesi'nde kuşatma altında tuttuktan sonra Gazze'ye ve Avrupa'ya sürgüne göndermesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde protesto edildi.

Gösteriye katılanlar, sürgüne gönderilen 39 Filistinlinin (13'ü Avrupa, 26'sı Gazze) bu sorununa çözüm bulunması ve bu konuda İsrail'e baskı yapılması için uluslararası camia, insan hakları kuruluşları ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrı yaptı.

Gösteriye katılanlardan Saad Nevavira AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürgüne gönderilen bu kişilerin yaşadığı sıkıntıları hatırlatmak ve geri dönmelerini sağlamak için bu gösterilerin her yıl düzenlenmeye başladığını söyledi.

"Bu mesele çok uzadı. Sürgüne gönderilenler de aileleri de büyük sıkıntılar yaşıyor." diyen Nevavira, iki kuzeninden birinin Gazze'ye diğerinin ise Belçika'ya sürgüne gönderildiğini ve dönecekleri günü iple çektiklerini kaydetti.

İsrail 2002 yılında bölgede yaşanan olayların ardından yaklaşık 200 Filistinlinin sığındığı Mehd (Doğuş) Kilisesi'ni 39 gün boyunca kuşatma altında tutmuş daha sonra 10 Mayıs günü Filistin yönetimiyle varılan anlaşma uyarınca, kilisede bulunan Filistinlilerden 39'unun Avrupa ve Gazze Şeridi'ne sürülmesi karşılığında, kiliseye sığınan Filistinlilerin güvenli bir şekilde çıkmasına izin vermişti.

