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Beytüllahim'de Noel kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 04:13 | Son Güncelleme

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa: - "Bu topraklarda kalmak istiyoruz, Hazreti İsa'nın memleketinden çıkmak istemiyoruz"

BEYTÜLLAHİM (AA) - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen ayinde Hristiyanların kutsal topraklarda kalması için dua etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim'deki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Ayinde konuşan Pizzaballa, "Bu topraklarda kalmak istiyoruz, Hazreti İsa'nın memleketinden çıkmak istemiyoruz." dedi.

Hristiyanların bu topraklara bağlı olduğunu söyleyen Pizzaballa, İsrail'in kendilerine de baskılar yaptığını belirtti. Pizzaballa, kutsal topraklarda ve Beytüllahim'de kalmalarının zorunlu olduğunu, yurtlarından ayrılmak istemediklerini vurguladı.

Bu senenin çok zor şartlarda geçtiğini dile getiren Pizzaballa, herkesin yeni bir sürece başlamak için davetli olduğunu ifade etti.

Pierbattista Pizzaballa, Doğuş Kilisesi'nin 600 yıldır ilk kez restore edildiğini sözlerine ekledi.

Ayine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra çok sayıda Filistinli bakan, Arap ve yabancı ülkelerden diplomat katıldı.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan kilise, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından biri kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yılında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

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