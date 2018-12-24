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Beytüllahim'de Noel kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 15:49 | Son Güncelleme

Dünyanın çeşitli yerlerinden Hristiyanlar, Noel kutlamaları için Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine geldi

BEYTÜLLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel Bayramı kutlamaları başladı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi meydanına geldi.

Kutlamalara hazırlık amacıyla bu ay başından itibaren süslenen caddelerde Filistinli bando grupları geçit töreni yaptı.

Kutlamalara katılan Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in dünyaya sevgi ve barış mesajı gönderdiğini söyledi.

Doğuş Kilisesi'nin İsrail'in Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri nedeniyle abluka altında olduğunu hatırlatan Selman, buna rağmen 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını söyledi.

Selman, çeşitli ülkelerden 24 ayrı heyetin, bu yılki Noel kutlamaları için Beytüllahim'e geldiğini aktardı.

Filistin Tarihi Eserler ve Turizm Bakanı Rula Maya da bu yıl Filistin'e gelen turist sayısının 3 milyonu aştığını belirtti.

Maya, turist sayısındaki artışın Beytüllahim'in sahip olduğu güvenli atmosfer ve sükunetten kaynaklandığını dile getirdi.

- "Barış ve güven içinde yaşam için İsrail işgalinin son bulması gerektiği mesajı veriliyor"

"Kutsal Topraklar Muhafızlığı" Kurumu Vekili İbrahim Faltas da "Bugün Beytüllahim'den dünyaya, Filistin halkının diğer halklar gibi barış ve güven içinde yaşaması için İsrail işgalinin son bulması gerektiği mesajı veriliyor." dedi.

Faltas, kutsal topraklarda barış sağlanmadıkça dünyada barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın da kutlamalara katılmak için Doğuş Kilisesi'ne gelmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı yetkililerin katılımıyla gece yarısı Doğuş Kilisesi'nde ayin yapılacak.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Doğuş Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel Ağacı, 1 Aralık'ta dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatılmıştı.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan kilise, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus’un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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