Beytüllahim'de Noel kutlamaları başladı

BEYTÜLLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel Bayramı kutlamaları başladı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi meydanına geldi.

Kutlamalara hazırlık amacıyla bu ay başından itibaren süslenen caddelerde Filistinli bando grupları geçit töreni yaptı.

Kutlamalara katılan Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in dünyaya sevgi ve barış mesajı gönderdiğini söyledi.

Doğuş Kilisesi'nin İsrail'in Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri nedeniyle abluka altında olduğunu hatırlatan Selman, buna rağmen 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını söyledi.

Selman, çeşitli ülkelerden 24 ayrı heyetin, bu yılki Noel kutlamaları için Beytüllahim'e geldiğini aktardı.

Filistin Tarihi Eserler ve Turizm Bakanı Rula Maya da bu yıl Filistin'e gelen turist sayısının 3 milyonu aştığını belirtti.