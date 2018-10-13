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Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda Filistin için 3 girişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 20:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün başlayan, Arap ve İslam dünyasından 700'den fazla kişinin katıldığı forumun ikinci gününde, Filistin meselesine destek için 3 girişim başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi ile Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyonunun iş birliğinde organize edilen 10'uncu Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda Filistin meselesine destek için 3 girişim başlatıldı.

"Önder Ümmet Kudüs'e Dönecek" başlığı altında dün İstanbul'da başlayan, Arap ve İslam dünyasından 700'den fazla kişinin katıldığı forumun ikinci gününde, "Filistin'de eğitimin desteklenmesi", "Siyonizme karşı koordinasyon" ve Yahudi ulus devlet yasasıyla mücadele" adı altında 3 girişim başlatıldı.

Organizatörler, Siyonizme karşı koordinasyon girişiminin, İslam dünyasından ve tüm dünyadan insanları Siyonizm projesine karşı bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan girişim sorumlusu Beşar Çelebi, girişimle Siyonist işgaline, ırkçılığına ve hukuki ihlallerine karşı koymak için faaliyette bulunan kurumların çalışmalarını bir elde toplamayı amaçladıklarını söyledi. Çelebi, girişimin büyüyerek Siyonizme karşı uluslararası bir hareket haline gelebileceğini belirtti.

ABD'nin İsrail'e sınırsız destek verdiği ve işlediği ihlallerin hesapsız kaldığı bir dönemde girişimi başlattıklarını dile getiren Çelebi, "Siyonist ırkçılığının tehlikesine karşı dünya elitlerini bilinçlendirmenin tam zamanı." dedi.

Yahudi ulus devlet yasasıyla mücadele girişimi sorumlusu Muhammed Ömer ise söz konusu yasanın, İsrail'in Filistin topraklarındaki ırkçı ve suç unsuru taşıyan politikalarını yasal hale getirdiğini aktararak, başlattıkları girişimle bu yasaya ışık tutacaklarını ve Filistin meselesine uluslararası destek toplamaya çalışacaklarını kaydetti.

Filistin topraklarında eğitimin desteklemesi girişimiyle de genel olarak Filistin'deki üniversiteler ile özel olarak Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı. - Yahudi ulus devlet yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği vurgulanıyor.

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