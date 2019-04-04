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Beytüşşebap AK Partili Aşan göreve başladı, halı sahada halaylı kutlama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Habip Aşan mazbatasını alarak göreve başladı.

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Habip Aşan mazbatasını alarak göreve başladı. Vatandaşlar, Aşan'ın başkan seçilmesini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. 30 Mart 2014 seçimlerinde BDP'den Nurettin Ataman'ın başkan seçilip görevden alındığı Beytüşşebap'ta, bu seçimi yüzde 58 oy oranıyla AK Partili Habip Aşan kazandı. Aşan, sonuçların kesinleşmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Başkan Aşan, daha sonra ilçedeki halı sahada tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar, Aşan'ın başkan seçilmesini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. Kendisini tebrik edenlere teşekkürlerini ileten Aşan, büyük bir heyecanla, coşkulu bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 3 aylık bir seçim sürecinde gece gündüz durmadan çalıştık. Evine gitmediğimiz, elini sıkmadığımız tek bir kardeşimiz kalmadı. Beytüşşebaplılar bizlere güvendi. Oylarını bizlere verdiler. İnşallah bu kutlu yolda partimizin ve hükümetin önderliğinde hizmetlerimiz olacak. Beytüşşebap halkının yıllardır alamadığı hizmeti getireceğiz" dedi.

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