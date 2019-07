Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi yılın her mevsimi ayrı güzelleşiyor. Muhteşem doğasıyla göz kamaştıran ilçe, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Şırnak il merkezine 120 kilometre uzaklıkta Hakkari ve Van il sınırları içinde bulunan Kuzey Irak sınırının sıfır noktasındaki Beytüşşebap ilçesi yılın her ayı ayrı doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Yüksek rakımlı dağları, yaylaları ve ovalarıyla meşhur olan ilçe doğaseverleri ağırlamayı bekliyor. Keşfedilmemiş onlarca mağara ve şelaleler bir yana Faraşin, Hale, Suvara Hale, Suvara Kodra ve Meydan yaylalarına yılın her ayı ayrı bir güzel oluyor. İlçenin farklı bölgelerinde çekilen doğa fotoğrafları sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Bölgede terörün kökünün kazınması sonrası, ziyaretçileri ağırlamayı bekliyor.