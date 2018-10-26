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Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

TAŞKIN ANI KAMERADA Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, merkeze 30 kilometre mesafede bulunan Taşarası köyünde, yüksek dağlık alandan gelen taşkın sularının köy meydanına ulaşması anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)

TAŞKIN ANI KAMERADA
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, merkeze 30 kilometre mesafede bulunan Taşarası köyünde, yüksek dağlık alandan gelen taşkın sularının köy meydanına ulaşması anına ait görüntüler ortaya çıktı. Köylülerin panik içerisinde oldukları görülürken, taşkın sular ise önüne çıkan toprak damlı evlerin arasından geçtiği görülüyor. Çevredekilerin bağırarak birbirlerini, taşkın sulardan uzak durmaları konusunda uyardıkları görülüyor.
İLÇE KAYMAKAMI CEP TELEFONUYLA BASIN MENSUPLARINA MESAJ ATTI
Öte yandan ilçe Kaymakamı İsmail Pendik, elektriklerin kesik olması nedeniyle basın mensuplarına cep telefonu ile attığı mesajda, yarından itibaren 2 tankerle merkez mahallelere temiz su taşıyacaklarını bildirdi. Uludere ilçesinden 1, Beytüşşebap'tan da bir olmak üzere 2 tankerle mahallelere temiz su verileceğini belirten Kaymakam Pendik, "Arkadaşlar, yarın Uludere Kaymakamımızın göndereceği bir tankerle beraber bizim iki tankerimizle merkez mahallelerimize temiz su dağıtımı yapacağız. Aşırı yağış ve elektrik kesintisi nedeniyle içme sularımız çamurlu akmaktadır. Vatandaşlarımızın musluktan akan suyu kullanmamaları rica olunur. Önümüzdeki günlerde de suların kaynatılarak içilmesi önem arz etmektedir. Yarın belediyemizin 2 ve Uludere Kaymakamlığı'nın göndereceği bir tankerle merkez mahallelerimize temiz su dağıtımı yapılacaktır. Bu zor günlerde vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak için yoğun çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Kaymakamlık Özel İdare ekipleri, Taşarası köyünde meydana gelen taşkında zarar gören vatandaşlara yardım etmek amacıyla köye gitti. Taşkın ve heyelan nedeniyle köyle telefon iletişimi kurulamıyor. Devrilen direkler nedeniyle elektriklerin kesik olduğu Beytüşşebap'ta belediye, karayolları, özel idare ve itfaiye ekipleri de yardım isteyen vatandaşların çağrılarına cevap vererek, yardım etmeye çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)

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