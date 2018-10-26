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Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2) Taşkın anı kameralarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:42 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Elektrik direklerinin devrildiği, çok sayıda ev ve işyerini su bastığı ilçede, okullar tatil edildi. Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı felç etti. Yağmurla birlikte sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Birçok köyde küçük ve büyükbaş hayvanların kaldığı ağıl ile barınaklar zarar gördü. Yağmur, heyelanlara da neden oldu. Yüksek kesimlerden akan sel suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evlerdeki musluklardan çamurlu su akmaya başladı. Yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle birçok elektrik direği devrildi. Direklerin dikilmesi için çalışma başlatılırken, ilçeye 2 gün elektrik verilemeyeceği belirtildi. ​İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaşanan afet yüzünden ilçe genelindeki okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Kaymakam Pendik, "Aşırı yağmur yağışı ve fırtına ilçemizi adeta felç etti. Karayollarında heyelanlar oluştu. En az iki günlük çalışma gerektirecek şekilde elektrik direkleri yıkıldı. DEDAŞ'ın verdiği bilgilere göre iki gün ilçemize elektrik verilemeyecek. Bu olumsuzluklardan dolayı bugün okulları tatil etme kararı aldık. Çalışmaları hızlı bir şekilde koordine edip, en kısa sürede ilçemizdeki hayatın normalleşmesi için gayret edeceğiz" dedi. Bu arada, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle ilçe merkezindeki evlerde odun sobaları kuruldu.

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