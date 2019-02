Beytüşşebap ve Uzungeçit teröre ’dur’ dedi

Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde aşiretler saflarını belli etti. Terör örgütü uzantısı olan HDP’ye karşı birleşen aşiretler huzur yürüyüşü düzenledi. Huzur yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katılarak davul zurna eşliğinde kardeşlik mesajları verdi.

Ak Parti’nin Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi ve Beytüşşebap ilçesindeki seçim irtibat büroları açılışlarına yoğun ilgi gösterildi. Çok sayıda aşiret üyesi terör örgütü uzantısı olan HDP’yi sert bir dille tepki gösterdi. Goyan, Gevdan, Jirki ve Mamhuran aşiretleri saflarını belli ederek Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçe merkezinde davullu zurnalı halaylar çekti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yürüyüş ve seçim bürosu açılışında Türk bayraklı halay başları ilgi odağı oldu. AK Parti teşkilatı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçe ve beldelerinde seçim irtibat büro açılışları gerçekleştirmeye devam ediyor. AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki yüzlerce partili Uludere’nin Uzungeçit beldesindeki seçim bürosu açılışına katıldı. Yöresel kıyafetli genç kız ve erkekler dev Türk bayraklarıyla gelen heyeti karşıladı. Huzur yürüyüşü gerçekleştiren partililer seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdikten sonra topluca öğle yemeği programına katıldı. Buradan Beytüşşebap ilçesine hareket eden partililer 300 araçlık konvoyla ilçeye giriş yaptı. Binlerce aşiret üyesinin katılımıyla gerçekleşen bayram havasındaki yürüyüş ve mitingde kardeşlik mesajları verildi. Kato Dağı eteklerinde yıllardır terör örgütü yüzünden nefes alamayan bölge halkı AK Parti’nin tek çözüm olduğunu, bu nedenle aşiretler olarak devletin ve hükümetin yanında olduklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan yaptığı konuşmada kardeşlik mesajları verdi. Erkan, "Ben memleket sevdalısıyım hak ve hakikat savunucusuyum. Bizim toplumumuzu var eden en temel unsur bizim kültürümüzdür. Bu gün geldiğimiz Uzungeçit beldesinde özellikle yöresel kıyafetleriyle kendi kültürümüze özgü bütün doneleriyle bizleri karşılayan bu güzide insanlar aslında tercihini yaptığını bir kez daha ifade etmiş oldu. Şunu da ifade etmek isterim güven ortamının tesis edilmesine müteakip insanlar çok daha rahat kendi tercilerini verebiliyorlar. Bu gün güzel bir atmosfer yaşadık. Beytüşşebap’ta, Uzungeçit’te güzel insanımız bizleri bağrına bastı, bizlerde onların hizmetçileriyiz. Allah’ın izniyle Şırnak yerel seçimlerde terör örgütü ve uzantısı olan HDP’ye en güzel cevabı verecektir" dedi.

AK Parti Uzungeçit belde belediye başkan adayı Cemil Yıldız ise seçim bürolarının açılışına katılanlara teşekkür etti. Yıldız, "Uzungeçit beldesi kurulduğu günden beri tüm siyasi partilere AK Parti dışında her partiye fırsat vermiştir. Ama nihayetinde sonuç itibariyle şu anda beldemiz bölgenin en mağdur beldeleri arasında yer almış durumda. Bizim halkımızdan tek isteğimiz bu sefer Ak Parti olarak bize bir şans tanımaları çünkü Ak Parti demek hizmet demek, AK Parti demek huzur demektir, kardeşlik demektir" şeklinde konuştu.

AK Parti Beytüşşebap belediye başkan adayı Habip Aşan da ilk defa böyle coşkulu bir miting olduğunu belirtti. Aşan, "Bizleri bu gün yalnız bırakmayan tüm gönül yoldaşlarımıza şükranlarımı sunarım, ilçemizde ilk defa böyle coşkulu bir açılış gerçekleşiyor. İnşallah her şey AK Parti’yle güzelleşecektir. Komşu ilçelerimizden gelen herkese teşekkür ederim. Artık Beytüşşebap halkı değişim ve dönüşüm istiyor. İnşallah bu sandıkta kendini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Beytüşşebap İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ise Beytüşebap’ın tarihi boyunca hizmetlerden mahrum kaldığını söyledi. Adıyaman, "Ezelden beri maalesef bir çok sıkıntılara maruz kalmış adeta hizmete susamış hale gelmiştir. 15 yıldır belediyeyi yöneten zihniyet her alanda sınıfta kalmıştır. Beytüşşebap’ın artık hizmete huzura ve projelere ihtiyacı vardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açılışa katılan herkese teşekkür ederim" dedi.