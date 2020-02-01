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Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ilçe merkezi ve köylerde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor.
Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu da ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için çalışma başlattı.

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