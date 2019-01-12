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Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan Şimuni Diril (64), kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı

Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan Şimuni Diril (64), kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Şimuni Diril, bugün evinde rahatsızlandı. Yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Diril'i almak için 2 Sikorsky tipi helikopter havalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelini taşıyan helikopterler, köye iniş yaptı. Helikoptere alınan Şimuni Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandıBeytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandıBeytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandıBeytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı

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