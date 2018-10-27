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Beytüşşebap'ta hayat normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde dün şiddetli yağmurun neden olduğu selin ardından hayat normale döndü.

Beytüşşebap'ta hayat normale döndü

Emin BAL/BEYTÜŞŞABAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde dün şiddetli yağmurun neden olduğu selin ardından hayat normale döndü. Tankerlerle mahallelere içme suyu götürülürken, fırtınanın elektrik direklerini devirdiği ilçeye ekiplerin çalışmasıyla elekrik de verildi.
Beytüşşebap ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı felç etti. Yağmurla birlikte sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Birçok köyde küçük ve büyükbaş hayvanların kaldığı ağıl ile barınaklar zarar gördü. Yağmur, heyelanlara da neden oldu. Yüksek kesimlerden akan sel suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evlerdeki musluklardan çamurlu su akmaya başladı. Yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle birçok elektrik direği devrildi. İlçe genelindeki okullar da tatil edildi.
YARALAR SARILIYOR
Bölgede yağışın durmasının ardından Uludere Kaymakamlığı'nın gönderdiği 3 tankerle Beytüşşebap ilçe merkezindeki mahallelere içme suyu verilmeye başlandı. İlçe merkezi ile hasar gören Taşarası köyünde de temizlik çalışması başlatıldı. DEDAŞ ekiplerinin sabah saatlerine kadar süren çalışmasıyla devrilen elektrik direklerinin yerine yenileri dikildi ve ilçe merkezine elektrik de verildi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, yaptığı açıklamada, içme suyu şebekesinden halen çamurlu su akmaya devam ettiğini belirterek, vatandaşların bu suyu içmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Pendik, birkaç gün daha Uludere ve Beytüşşebap belediyelerine ait tankerlerle temiz su vermeye devam edeceklerini belirtti.

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Beytüşşebap'ta hayat normale döndüBeytüşşebap'ta hayat normale döndüBeytüşşebap'ta hayat normale döndüBeytüşşebap'ta hayat normale döndü

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