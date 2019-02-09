Beytüşşebap’ta kar yağışı yeniden başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan itibaren yeniden bir kar dalgası etkili olmaya başladı. Bir süre önce yağan karın ardından yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 2 metre olarak ölçüldü.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları, özel idare ekipleri ana yolları açık tutmak için gece geç saatlere kadar çalışırken belediye ekipleri ise ilçe merkezinde kar mesaisi yaptı. Kar kalınlığının yüksek yerlerde 2 metre olarak ölçüldüğü Beyteşşebap ilçesinde ise dünden itibaren etkili olan kar 20 santimetre olarak ölçüldü. Karın yağdığını gören çocuklar ise yağış devam ederken kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi.
Beytüşşebap ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri uyararak zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı
Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum