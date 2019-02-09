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Beytüşşebap’ta kar yağışı yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan itibaren yeniden bir kar dalgası etkili olmaya başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan itibaren yeniden bir kar dalgası etkili olmaya başladı. Bir süre önce yağan karın ardından yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 2 metre olarak ölçüldü.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları, özel idare ekipleri ana yolları açık tutmak için gece geç saatlere kadar çalışırken belediye ekipleri ise ilçe merkezinde kar mesaisi yaptı. Kar kalınlığının yüksek yerlerde 2 metre olarak ölçüldüğü Beyteşşebap ilçesinde ise dünden itibaren etkili olan kar 20 santimetre olarak ölçüldü. Karın yağdığını gören çocuklar ise yağış devam ederken kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi.
Beytüşşebap ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri uyararak zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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