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Beytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 7 öğretmen yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Beytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 7 öğretmen yaralı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2'si ağır, 7 öğretmen yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan Hekim Timur yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü ile karşı yönde gelen Burhan Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, servisteki 7 öğretmen yaralandı. İki araçta da hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si, sağlık durumlarının ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Beytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 7 öğretmen yaralıBeytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 7 öğretmen yaralıBeytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 7 öğretmen yaralıBeytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 7 öğretmen yaralı

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