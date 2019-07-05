Beytüşşebap’ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK’ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap’ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları iddiası üzerine gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

