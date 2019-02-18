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Beytüşşebap'ta PKK'nın kullandığı sığınakta 22 bin 100 mermi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

Beytüşşebap'ta PKK'nın kullandığı sığınakta 22 bin 100 mermi ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler, 8 bidon içerisinde toplam 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirdi. Sığınak imha edilirken, mühimmata el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Beytüşşebap'ta PKK'nın kullandığı sığınakta 22 bin 100 mermi ele geçirildiBeytüşşebap'ta PKK'nın kullandığı sığınakta 22 bin 100 mermi ele geçirildiBeytüşşebap'ta PKK'nın kullandığı sığınakta 22 bin 100 mermi ele geçirildiBeytüşşebap'ta PKK'nın kullandığı sığınakta 22 bin 100 mermi ele geçirildi

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