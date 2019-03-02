Beytüşşebap'ta protokol, askerler ve halk birlikte halay çekti

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen halk oyunları yarışmasını izlemeye gelen protokol ve askerler, vatandaşlarla halay çekti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölge yarışmaları ön elemeleri yapıldı. Van'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacak ekipler, yapılan gösterilerin ardından hakem heyeti tarafından belirlendi. İlçedeki spor salonunda yapılan etkinliğe Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, hakim Gamze Sığın, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Kaymaman İsmail Pendik, Beytüşşebap için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Beytüşşebap denince akla terör değil, artık güzel şeylerin geldiğini söyledi. İlçede ilk defa düzenlenen halk oyunları yarışmalarında seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde protokol, halk ve askerlerin halay çekmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

