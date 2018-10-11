HABER

Beytüşşebap'ta sığınakta 13 roket başlığı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, sığınakta 13 roket başlığı, 14 sevk fişeği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Beytüşşebap'ta sığınakta 13 roket başlığı ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, sığınakta 13 roket başlığı, 14 sevk fişeği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Beytüşşebap ilçesinin kırsal Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin Şırnak Valiliği yazılı açıklama yaptı. 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-12' adı verilen operasyonla ilgili açıklamada şu bilgiler verildi:
"11.10.2018 tarihinde, ilimiz Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Yeşilköy Mahallesi, Baş Tepe ve Hisar Deresi bölgesinde, icra edilen Şehit J.Yb. Songül YAKUT-12 operasyonunda, yere kazılarak üzeri kalas ve fens teli ile desteklenmiş; branda, kilim ve battaniye ile kapatılarak üzeri toprak ve taşla doğal hale getirilmiş sığınak bulunmuştur. Sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet güneş paneli, 1 adet el telsizi, -1 adet araç telsizi ve mandalı, 1 adet bataryasız el telsizi, 2 adet M-16 şarjörü, 1 adet kütüklük, 13 adet roket başlığı, 14 adet sevk fişeği, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü ocak, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet fırın, 1 adet çaydanlık, 10 adet tabak, 4 adet kazan, 10 adet kitap ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedi."

FOTOĞRAFLI

Beytüşşebap'ta sığınakta 13 roket başlığı ele geçirildiBeytüşşebap'ta sığınakta 13 roket başlığı ele geçirildi

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Beyoğlu'nda kaza Sudanlı turist yaralandıBeyoğlu'nda kaza Sudanlı turist yaralandı
Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 14 yaralıTekirdağ'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Anneden kahreden sitem!

Anneden kahreden sitem!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.