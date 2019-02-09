Beytüşşebap’ta tek sosyal aktivite bağlama kursu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Tek sosyal aktivitenin olduğu ilçede yoğun ilgiden dolayı 3 kişi bir bağlama çalıp, öğreniyor. Sesini duyurmak isteyen öğrencilerin tek talebi ise saz oldu.

Beytüşşebap kaymakamlığı bünyesinde halk eğitim merkezi müdürlüğünde açılan bağlama kursuna talep fazla olunca öğrenciler saz eksikliği nedeniyle 3 kişi bir sazı kullanmak zorunda kaldı. Maddi durumları iyi olmayan öğrenciler hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak saz istedi. 30 öğrenci ve öğretmenin tek isteği bağlama kursuna saz gönderilmesi oldu. Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçede öğrenci ve öğretmenler hafta içi ve hafta sonları halk eğitim merkezi müdürlüğüne gelerek öğretmenlerinden saz çalmayı öğreniyor. İlçeye ataması yeni yapılan okul öncesi öğretmeni Deniz Erarslan, kursta güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Erarslan, "Ortam çok güzel, çok kaliteli vakit geçiriyoruz. İlçemizde vakit geçirecek pek fazla aktivitemiz yok. O yüzden bağlama gerçekten çok kıymetli, türkü dinlemeyi çok seviyorum. Türkünün kalbinin de bağlama olduğunu düşüyorum. Bir talebimiz var aslında bir bağlamayı 3 kişi çalıyor. Çok yetenekli öğrenciler var bu yüzden bağlama talebimiz var. Halil hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa sürede bize bağlamayı öğretti. Herkesle bire bir ilgileniyor’’ dedi.

Yeliz Aykut adındaki lise öğrencisi ise 2 aydır kursa geldiğini ifade etti. Aykut, "Bazen zaman geçmediği için saz kursuna geliyoruz. Bizim için çok değerli saz kursu, saz eksikliğimiz olduğu için notalardan yararlanarak eğitim alıyoruz" dedi.

Bilişim teknoloji öğretmeni Pınar Baş ise "3 buçuk aydır Beytüşşebap’tayım çok güzel bir atmosfer, burası çok güzel bir yer, hayalimdi küçüklükten beri saz çalmak, böyle bir fırsat olunca değerlendirmek istedim" diye konuştu.

Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçede halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde bir çok kurs açıldı. Binlerce vatandaş bu kurslardan yararlanarak sertifika aldı.



