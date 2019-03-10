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Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.

Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Faraşin bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara ve 4 oyuk tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanları operasyon kapsamında kullanılamaz hala getirildi.

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Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

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