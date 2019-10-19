Beyza Ağaoğlu'nun resim sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu, resim sergisi açtı.

Beşiktaş Deniz Müzesi'ndeki serginin açılışına, sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Ebru sanatı ve minyatürün bir araya getirildiği sergide, burçlar da tablolara yansıtıldı.

Beyza Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, serginin 23 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu benim ikinci kişisel sergim. İlk sergimi de 3 sene önce burada yapmıştım. O, icazet sergimdi. O zaman daha klasik ebru çalışmıştım, bu sergimde her şeyi özgür irademle hazırladım." diye konuştu.

Ağaoğlu, 10 yıldır ebru, 4 yıldır da minyatür çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sergide minyatürle ebruyu bir araya getirmek istedim. Salt bir ebru çiçek sergisi olmasını istemedim. Bir şey anlatmak istedim, bir hikayesi olsun, söyleyecek bir sözüm olsun istedim. Onun için 4 unsur ve burçların gezegenleri üzerine bir konu seçtim ve onun üzerine çalıştım. Sergiyi tamamlamak toplamda 3 yılımı aldı. Burçlarla çok fazla bilimsel amaçlı bir ilişkim yoktu. Astrolog bir hanımdan yardım aldım. O bana elindeki bilgileri verdi, ben de sanatçı olarak hayalimi kattım."

