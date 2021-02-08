Beyza Buldağ, Boğaziçi eylemlerine yönelik Twitter paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" denildi.

"Boğaziçi Dayanışması hesabı Şubat 2020'de açılmıştır. Ben o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim. Ama şu anda Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden önce hesabı devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum."

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul'daki gençlik örgütüne üye olan Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, öğrencinin Twitter'daki 'Boğaziçi Dayanışması' adlı hesabın yöneticisi olmakla suçlanmasına yönelik tek delilin, hesabın kurtarma numarasıyla Buldağ'ın telefon numarasının son iki hanesinin '12' ile bitmesi olduğunu belirtti.

BEYZA BULDAĞ'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Twitter'da ise Buldağ'ın tutuklanmasına tepki gösterilerek serbest bırakılması için #BeyzayıSerbestBırakın etiketiyle kampanya düzenlendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay tweetinde, "Beyza'yı saçma sapan uydurma bir sebeple tutukladılar. 12. cumhurbaşkanı olduğunu düşünen AKP genel başkanı ve onun hiçişleri bakanı; biz böyle diz çökmeyiz ama siz bunun altında kalırsınız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Buldağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen suç ve delillerin 'muz cumhuriyetinde olabileceğine' yönelik bir tweet attı.

Buldağ'ın bir arkadaşı ise, "Beyza, belki adını bile duymadığınız İstanbul'un en ücra mahallelerinde çocuklara oyuncak dağıtan biriydi. Bu fotoğraf da öyle bir günde çekildi. Beyza çocukların gözlerindeki ışık sönmesin diye mücadele etti. Yoldaşımızın kirpiği bile olamazsınız" dedi.

Öğrenci Sendikası Twitter hesabı ise, "Beyza sonu 12 ile biten numarasıyla halkı kin ve nefrete teşvik etmiyordu ama, sendikamız bünyesinde lise öğrencilerine çözemediği YKS sorularında yardımcı oluyordu." açıklamasında bulundu.