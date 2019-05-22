Beyza, doğum gününde mezarı başında anıldı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde gezintiye çıktığı bisikletine bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Beyza Adalı (17), doğum gününde mezarı başında anıldı.

Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nda oynayan, Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Adalı, geçen yıl temmuz ayında Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü'nden arkadaşlarıyla bisikletlerine binerek, gezmeye çıktı. Kambursöğüt Mevkii'ne geldiklerinde ise Beyza'nın bisikletine, A.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup, otomobilin üzerine düşen Adalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyza Adalı doğum gününde ailesi, hocaları, takım ve okul arkadaşları tarafından mezarı başında dualar okunarak, anıldı. Beyza'nın mezarına çiçekler bırakan arkadaşları gözyaşları döktü.

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