MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyza Şekerci Bergüzar Korel’in objektifine cesur pozlar verdi!

Beyza Şekerci Bergüzar Korel’in objektifine cesur pozlar verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Hayatı, iş projeleri ve sosyal yardım kampanyalarıyla ilgili paylaşım yapan Bergüzar Korel şimdilerde ise fotoğrafçılığa merak saldı. Bergüzar Korel’in objektifinin karşısında ise tanıdık bir isim poz verdi.

Beyza Şekerci Bergüzar Korel’in objektifine cesur pozlar verdi!

Instagram hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan sanatçı aynı zamanda sosyal yardım projelerini de duyurmayı ihmal etmiyor. Özellikle SMA hastası çocukların dertlerine ses olan Korel son olarak fotoğrafçılık hünerlerini gösterdi. Bergüzar Korel, Engin Hepileri’nin eşi Beyza Şekerci’nin fotoğraflarını çekti. Yaptığı çekimin en güzel anlarını ise güzel sanatçı sosyal medyadan yayınlamayı tercih etti.
beyza şekerci
Engin Hepileri’nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci Bergüzar Korel’in fotoğraf çekiminde model oldu. Geçtiğimiz sene Can ismini verdikleri oğlunu kucağına alan Beyza Şekerci doğum kilolarını vererek eski fit görüntüsüne çabucak kavuştuğu gözlerden kaçmadı.

EMZİRME ARALARINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

beyza şekerci2
Oyuncu Beyza Şekerci’nin fotoğraflarını çeken Korel, “Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bir de karşımda böyle heykel gibi bir varlık olunca değmeyin keyfime. Güzel kadınlarım emzirme aralarında her türlü Instagram , özel gün, doğum vb fotoğraflarınız için iş birliğine açığım. Beyza Şekerci daha seninle işim bitmedi” notunu düştü.
beyza şekerci3
Siyah mayosu ve pointleriyle parmak ucunda poz veren Beyza Şekerci’nin kusursuz fiziği takipçilerinden tam not almayı başardı. Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci ortak çalışması olan fotoğraflar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Nisa'dan imalı paylaşımNisa'dan imalı paylaşım
Esra Erol'un başlama tarihi belli oldu!Esra Erol'un başlama tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım! Oğlunun ayak izini gösterdi!
Ebru Şallı: ‘Ayak izine ölürüm...’
Büşra Pekin ve babasının pozuna beğeni yağdı
Babasını paylaştı beğeni topladı
Kalp krizi geçiren Sacit Aslan ameliyat oldu
Hastaneye kaldırıldı! Ameliyat oldu
Didem Uzel Amerika'dan kaçtı! Ebru Polat bakın ne dedi?
O açıklamadan sonra Ebru kendini tutamadı!
Survivor Nisa’dan Barış Murat Yağcı’ya dondurmalı gönderme!
Nisa'dan imalı paylaşım
Emily Ratajkowski'nin plaj keyfi
Keyfi yerinde! Tüm günü plajda geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.