Beyza Şekerci Bergüzar Korel’in objektifine cesur pozlar verdi!

Instagram hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan sanatçı aynı zamanda sosyal yardım projelerini de duyurmayı ihmal etmiyor. Özellikle SMA hastası çocukların dertlerine ses olan Korel son olarak fotoğrafçılık hünerlerini gösterdi. Bergüzar Korel, Engin Hepileri’nin eşi Beyza Şekerci’nin fotoğraflarını çekti. Yaptığı çekimin en güzel anlarını ise güzel sanatçı sosyal medyadan yayınlamayı tercih etti.



Engin Hepileri’nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci Bergüzar Korel’in fotoğraf çekiminde model oldu. Geçtiğimiz sene Can ismini verdikleri oğlunu kucağına alan Beyza Şekerci doğum kilolarını vererek eski fit görüntüsüne çabucak kavuştuğu gözlerden kaçmadı.

EMZİRME ARALARINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK



Oyuncu Beyza Şekerci’nin fotoğraflarını çeken Korel, “Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bir de karşımda böyle heykel gibi bir varlık olunca değmeyin keyfime. Güzel kadınlarım emzirme aralarında her türlü Instagram , özel gün, doğum vb fotoğraflarınız için iş birliğine açığım. Beyza Şekerci daha seninle işim bitmedi” notunu düştü.



Siyah mayosu ve pointleriyle parmak ucunda poz veren Beyza Şekerci’nin kusursuz fiziği takipçilerinden tam not almayı başardı. Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci ortak çalışması olan fotoğraflar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum topladı.

