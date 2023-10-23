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  4. Beyzanur'u katletmişti! Sevgilisinden akılalmaz ifade 'Boğuşma sırasında...'

Beyzanur'u katletmişti! Sevgilisinden akılalmaz ifade 'Boğuşma sırasında...'

23.10.2023 15:39 | Son Güncelleme:
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Ankara'da tartıştığı kız arkadaşı Beyzanur Kaya'yı (22), tabancayla vurarak öldüren Ege Rüştü Akoğlu (22), 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı. Akoğlu'nun emniyetteki ifadesinde silahı önce Beyzanur'un eline aldığını ve boğuşma sırasında patladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Beyzanur'u katletmişti! Sevgilisinden akılalmaz ifade 'Boğuşma sırasında...'

Atapark Mahallesi 1403'üncü Sokak'taki evde 19 Ekim akşamı Ege Rüştü Akoğlu ile 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akoğlu, evdeki tabancayla Kaya'ya ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilen Ege Rüştü Akoğlu, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde silahı önce Beyzanur Kaya'nın eline aldığını ve boğuşma sırasında patladığını ileri süren Akoğlu, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı.

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ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Akoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı. (DHA)

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