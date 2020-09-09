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Beyzbol sopasıyla taksi durağına saldıran 3 şahıs gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Çorum’da bir taksi durağının camlarını beyzbol sopası ile kıran 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Eşrefhoca Caddesi’nde meydana geldi.

Beyzbol sopasıyla taksi durağına saldıran 3 şahıs gözaltında

Çorum’da bir taksi durağının camlarını beyzbol sopası ile kıran 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Eşrefhoca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. belirtilen taksi durağı çalışanlarının kendisi ve ailesi hakkında dedikodu yaptıkları gerekçesi ile yanına çağırdığı arkadaşları U.Ö. ve E.K. ile birlikte beyzbol sopası ile durağa saldırdı. Taksi durağının bütün camlarını kıran 3 kişiye, o esnada caddede devriye görevini yapan bekçiler müdahalede bulundu. Şüphelilerin görevlilere mukavvemet göstermesi üzerine olay yerine takviye kuvvet gönderildi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenilirken durakta görevli A.Ö., C.E., M.E. ve C.A.’nın dedikodu suçlamalarını kabul etmedikleri belirtildi.

Beyzbol sopasıyla taksi durağına saldıran 3 şahıs gözaltında

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