Bez Ayakkabın mı Var Derdin Var: Bez Ayakkabı Temizliğinin Püf Noktaları

Keten ve benzeri kumaşlardan üretilen bez ayakkabılar hem rahatlığı hem de ayakları serin tutmasıyla yaz aylarında tercih edilir. Ancak üretildiği madde sebebiyle yüzeyinde daha çok toz, kir tutar ve temizliği diğer ayakkabılara göre daha hassastır. Diğer ayakkabılarda kullanılan cila, ayakkabı boyası gibi ürünler bez ayakkabıların temizliğinde kullanılamaz. Bez ayakkabıların daha uzun süre kullanılması, çabuk kirlenmemesi, kirlendiyse de pratik bir şekilde temizlenmesi için geliştirilmiş farklı pratik çözümler bulunmaktadır. Bez Ayakkabı Nasıl Temizlenir? 1. Karbonat Karbonatla ayakkabı temizleme yöntemi için bir kabın içine iki yemek kaşığı kadar karbonat ve sıcak su ekleyip karıştın. Ardından temiz bir bez ya da diş fırçası yardımıyla bu karışımı ayakkabının lekeli kısımlarına sürün. Bir süre bekledikten sonra ayakkabıdaki lekelerin karbonat sayesinde ortadan kalktığına şahit olabilirsiniz. Daha sonra ise ayakkabınızı güneş görmeyen sıcak bir yerde kurumaya bırakabilirsiniz. 2. Diş macunu Bu yöntem için tek ihtiyacınız olan eski bir diş fırçası ve az miktarda diş macunu. Diş macununu diş fırçasının üzerine sürdükten sonra bez ayakkabının lekeli kısımlarına sürterek fırçalayın ve ardından nemli bir bezle ayakkabıyı durulayın. Ayakkabıyı bir gün boyunca doğrudan güneş görmeyen, havadar bir yerde kuruttuktan sonra yenilenmiş bir şekilde kullanabilirsiniz.

3. Cif Cif ile ayakkabı temizleme, beyaz renkli bez ayakkabıların kumaşını kirden arındırmak için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca bez ayakkabının tabana yakın, plastikten yapılmış beyaz renkli kısımlarını da cif ile temizleyebilirsiniz. Bunun için temiz bir bez üzerine birkaç damla cif dökerek ayakkabıyı silebilirsiniz. Ardından su ile ıslatılmış bir bezle ayakkabınızı durulayıp havadar bir alanda kurutun. Bu yöntem renkli kumaşlı yüzeyleri soldurup ağartacağı için renkli bez ayakkabıların temizliği için önerilmez. 4. Bulaşık deterjanı Sıcak su ile birkaç damla bulaşık deterjanını karıştırdıktan sonra bez yardımıyla ayakkabının üzerindeki lekeleri ovun. Lekeler çıktıktan sonra temiz bir ıslak bez aracılığıyla ayakkabıyı durulayın. Ardından ayakkabınızı kurutarak temiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. 5. Elde yıkamak Ilık suyla dörtte birini doldurduğunuz kovaya çok az toz deterjan ekleyin. Ayakkabıları bu suyun içinde fırça yardımıyla yıkayın. Ardından temiz suyla durulayıp güneşe maruz kalmayacak şekilde kurutun. Böyle ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıpranmadan da temizleyebilirsiniz.

Yıkanan bez ayakkabınızı daha kolay kurutmak için havlu kağıtlardan faydalanabilirsiniz. Bez ayakkabının içine çok sıkı bir şekilde kağıt havlu topları koyun. Kağıt havlu hem ayakkabının nemini çekip daha hızlı kurumasını sağlarken hem de kururken formunu kaybetmesini önler. 6. Çamaşır makinesinde yıkamak Keten, bez ayakkabılarda sıklıkla kullanılan bir kumaş türüdür ve temizliği de oldukça zahmetlidir. Elde temizlik bazen lekelerin kumaşa iyice yayılıp içine işlemesine sebep olabilir. Bu durumda ayakkabılar çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ancak makinede ayakkabı yıkamak, lekelerin temizlenmesi için en etkili yöntem olsa da çoğu ayakkabı üretici firma tarafından önerilmez. Bu sebeple makinede yıkamayı düşündüğünüz ayakkabının önce yıkama talimatlarını okumalısınız. Talimatlarda makinede yıkanmaması gerektiği söylenen ayakkabılarınızı yine de makinede yıkamak istiyorsanız yıpranma ve zarar görme ihtimalini göze almalısınız. Ayrıca yukarıdaki görselde gördüğünüz fileler hem ayakkabıların daha az yıpranmasını sağlar hem de makinenin aksamını korur.